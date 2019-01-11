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11.01.2019, 09:55

Индекс Биг Мака: гривня оказалась среди самых недооцененных валют

Индекс Биг Мака: гривня оказалась среди самых недооцененных валют

Журнал The Economist назвал "реальную" стоимость мировых валют

В рейтинге Big Mac index от британского журнала The Economist украинская гривня оказалась одной из самых недооцененных валют в мире. 

По данным издания, с января 2019 года в Украине один Биг-Мак стоит 54 гривни. Таким образом, согласно рейтингу, стоимость гривни недооценена на 65,2%, а ее реальный курс по покупательной способности должен быть на уровне 9,7 гривень за доллар.

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В свою очередь рубль недооценен на 70,4%, считают авторы индекса.

Кроме украинской гривни и российского рубля самыми недооцененными валютами издание называет турецкую лиру (на 64,2%), аргентинское песо (на 64,1%) и малайзийский ринггит (на 60,6%).

В США Биг-Мак можно купить за $5,58, тогда как в Британии он стоит 3,19 фунта. Это означает, что британский фунт недооценен на 27%.

Согласно рейтингу, самой переоцененной валютой стал швейцарский франк (+19%).

Индекс Биг Мака был изобретен The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности (ППС) и используется как шуточный показатель стоимости валюты. В основе исследования лежит стоимость бургера Биг-Мак в сети фаст-фудов McDonalds. Издание утверждает, что этот рейтинг хорошо показывает отдаленную перспективу укрепления валют в среднем в последующие десять лет, и наоборот.

Кроме индекса "Биг-Мака", в мире также существуют "индекс латте" и "индекс украинского борща".

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Теги: the economist, big mac index
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