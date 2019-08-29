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Рада назначила новый состав Кабмина: полный список

Тимофей Милованов - глава Министерства экономики и АПК. Досье

Тимофей Милованов - глава Министерства экономики и АПК. Досье
29.08.2019, 21:23

Монобольшинство в Верховной Раде объединило министерства экономики и АПК. Рассказываем о человеке, который возглавит нового "монстра"

Тимофей Милованов - один из самых известных министров правительства Алексея Гончарука. Он возглавит новосозданное Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства, которое появилось в результате слияния МЭРТ (им руководил экс-глава НБУ Степан Кубив) и МинАПК.

Что известно о Милованове? 

Карьера

44-летний Тимофей Милованов с 2016 года входит в состав Совета Нацбанка (назначен по квоте Верховной Рады от фракции Самопомич). Он руководит Киевской школой экономики и периодически преподает в Университете Питтсбурга (США). По словам самого Милованова, до сих пор половину времени он проводил в Штатах, половину – в Украине.

Именно КШЭ Милованова проводила депутатский интенсив в Трускавце для членов партии Слуга народа. “Вашим заданием будет поиск новых путей роста экономики, – говорил Милованов на встрече с будущими депутатами. – А нашим заданием, как экономистов, помочь вам сделать ваши идеи работающей моделью”.

Новый министр до последнего отрицал, что его предложили занять кресло в Минэкономики: за день до назначения Милованов уверял LIGA.net, что не получал официальных предложений по работе в Кабмине. 

Взгляды

Новый министр экономики - приверженец либеральной идею: в его высказываниях нередко звучали призывы к минимизации роли государства в экономике. “Если бы у меня была политическая партия, я бы сделал ей слоган: “Государство нам не нужно”, – рассказывал он в интервью Depo. – Государство поставило себя в такую позицию, что стало нерелевантным. Оно ворует, оно непрофессиональное, загребает все под себя. Я бы плюнул на него и начал все делать самостоятельно”.

При этом Милованов поддержал инициативу экс-министра соцполитики Андрея Ревы по борьбе с использованием физилиц-предпринимателей (ФОП) для уклонения от налогов. “Как экономист, я поддерживаю штрафы для таких компаний. ФОПы создают неравные правила игры на рынке, заводят экономику в тень, делают невозможным развитие финансовых рынков”, - писал он в своем facebook

Деньги

Согласно декларации Милованова за 2018 год, он совместно с отцом владеет двумя квартирами в Киеве. В собственности отца (Сергей Милованов) - автомобиль Chevrolet Aveo модели 2007 года, у самого новоиспеченного министра - Volvo C30 2008 года выпуска. Имущества в США у него нет.

За год работы в Совете НБУ Милованов заработал 1,3 млн грн, за это же время в Университете Питтсбурга - 4,3 млн грн. Зарплата в КШЕ составила 1,8 млн грн (получает как научный сотрудник, должность "почетного президента" на оплачивается).

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