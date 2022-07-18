UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Только шесть стран Евросоюза заморозили российские активы на значительные суммы

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 00:00
Только шесть стран Евросоюза заморозили российские активы на значительные суммы - Фото
Дидье Рейндерс (Фото: dreynders/Twitter)

На Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург приходится почти вся сумма в 13,9 млрд евро замороженных российских активов в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.   

Остальные страны ЕС заморозили активы РФ на незначительные суммы или вовсе проигнорировали это требование.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Есть шесть государств-членов, которые выполняют эту работу. У нас сложилась ситуация, когда одни государства-члены предоставляют нам много информации, другие предоставляют нам информацию об очень малых суммах", – сказал Рейндерс. 

По его мнению, проблема заключается в недостаточном обмене информацией между странами. 

В марте ЕС создал специальную целевую группу для улучшения координации между странами-членами Евросоюза для регулярного обмена информацией о российских активах. Результатом работы группы стало увеличение суммы замороженных активов, однако некоторые страны так и не предоставили требуемую информацию. 

По словам еврокомиссара, ЕС разрабатывает новые правила, которые упростили бы не только замораживание, но и арест активов. Ключевым элементом этих правил может стать введение уголовного наказания за невыполнение санкций. 

Эта идея поддержана Европейским парламентом, но ее должны закрепить правительства каждой отдельной страны ЕС.  

Новые правила об аресте российских активов могут быть приняты в октябре, прогнозирует Рейндерс.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз санкции против россии Дидье Рейндерс замораживание активов российские активы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 