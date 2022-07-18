Только шесть стран Евросоюза заморозили российские активы на значительные суммы

На Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург приходится почти вся сумма в 13,9 млрд евро замороженных российских активов в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Остальные страны ЕС заморозили активы РФ на незначительные суммы или вовсе проигнорировали это требование.

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"Есть шесть государств-членов, которые выполняют эту работу. У нас сложилась ситуация, когда одни государства-члены предоставляют нам много информации, другие предоставляют нам информацию об очень малых суммах", – сказал Рейндерс.

По его мнению, проблема заключается в недостаточном обмене информацией между странами.

В марте ЕС создал специальную целевую группу для улучшения координации между странами-членами Евросоюза для регулярного обмена информацией о российских активах. Результатом работы группы стало увеличение суммы замороженных активов, однако некоторые страны так и не предоставили требуемую информацию.

По словам еврокомиссара, ЕС разрабатывает новые правила, которые упростили бы не только замораживание, но и арест активов. Ключевым элементом этих правил может стать введение уголовного наказания за невыполнение санкций.

Эта идея поддержана Европейским парламентом, но ее должны закрепить правительства каждой отдельной страны ЕС.

Новые правила об аресте российских активов могут быть приняты в октябре, прогнозирует Рейндерс.

По состоянию на 12 июля Евросоюз заморозил российские активы на 13,8 млрд евро.

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Роман Брыль

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