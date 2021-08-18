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Топ-1000 компаний по доходам потеряли 100 млрд грн за коронавирусный год – исследование

18.08.2021, 18:30
Топ-1000 компаний по доходам потеряли 100 млрд грн за коронавирусный год – исследование - Фото
Фото:depositphotos.com

R&D центр YouControl и финансовый аналитик Роман Корнилюк представили совместное исследование "Топ-1000 крупнейших компаний Украины по доходам в 2020 году". Исследование опубликовано на сайте YouControl.  

Согласно исследованию, совокупный чистый доход 1000 украинских компаний, вошедших в рейтинг, сократился за 2020 год на 2,7% или на 100 млрд грн до 5 трлн грн по сравнению с предыдущим годом. Сокращение дохода связано с негативными последствиями пандемии COVID-19. 

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Наибольшее падение доходов зафиксировано в нефтегазовом секторе из-за сокращения выручки НАК "Нафтогаз Украина" и обвала мировых цен на энергоносители в 2020 году. Доход компаний сектора, вошедших в топ-1000, сократился до 796,6 млрд грн.

Также снизились доходы компаний оптовой торговли, транспорта и угледобычи, машиностроения и коксохимической промышленности. 

Лидерами роста по доходам по итогам 2020 года стали компании из секторов электроэнергетики, розничной торговли, строительства и фармацевтики. 

Половина компаний (50,7%) из рейтинга работают в Киеве. Еще 29% сконцентрированы в промышленных центрах: Днепропетровской, Киевской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях. На их долю приходится 27% дохода, полученного представителями топ-1000.   

За прошлый год состав топ-1000 обновился на 20%. Рейтинг покинули 206 компаний, 15 из которых прекратили деятельность или проходят процедуру банкротства. 

Авторы исследования отмечают, что "костяк" топ-1000 лидеров рынка по объему полученных доходов составляют старые компании, зарегистрированные 15-27 лет назад.  

При этом, достаточно высокие показатели доходов демонстрируют молодые компании в возрасте до пяти лет. Однако, среди этих вновь созданных предприятий, которые быстро начали генерировать миллиардные доходы, есть много перерегистрированных фирм. Их владельцы регистрируют эти компании в пределах структуризации бизнеса финансово-промышленных групп и государственных предприятий с признаками естественных монополий. Часто их доходы формируются под влиянием регуляторной политики правительства. 

Также отмечается, что локальные максимумы значения доходов соответствуют годам регистрации крупнейших компаний и совпадают с изменением политического руководства в стране. Как вариант, это может быть связано с распространенной бизнес-практикой "заметания следов" путем ликвидации старых предприятий с багажом проблем в финотчетности и созданием новых компаний "с чистого листа". 

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Роман Брыль
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YouControl чистый доход рейтинг доходов
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