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Текущий год заставил криптовалютный рынок пережить фазу сильной коррекции. Некоторым альтернативным проектам не удалось преодолеть внутренний кризис. Несмотря на это, новые перспективные токены, за которыми стоят крупные проекты, сейчас в состоянии составить конкуренцию даже основной монете – биткоину.

Топ 3 самых быстрорастущих криптовалют

Многие из быстрорастущих токенов успешно переходят на предпоследние и последние стадии предпродаж, вне зависимости от внешних экономических и геополитических корректив. Их цена растет за счет перехода на новые этапы пресейлов. Некоторые из них также ждет листинг на CEX и DEX, что подкрепляет позитивные прогнозы о стоимости этих токенов. Calvaria и Dash2Trade уже привлекли миллионные инвестиции.

Поэтому сегодня перед инвесторами стоит лишь один вопрос – на какие из них стоит обратить внимание?

Карточная блокчейн игра Calvaria

Если искать перспективные проекты с потенциалом роста, то карточная крипто-игра Calvaria: Duels of Eternity определенно соответствует этому запросу. Игра предлагает пользователям относительно новую систему монетизации P2E ("играй и зарабатывай"). Помимо этого, разработчики представят большую коллекцию NFT карточек с различными персонажами фэнтези вселенной. Именно они смогут пополнить колоду геймеров, усиливая их показатели на соревновательной арене.

Основой проекта является токен RIA, работающий на Ethereum.

Среди плюсов Calvaria можно выделить:

● Возможность зарабатывать играя. NFT колоды могут быть как сильным помощником в игре, так и лотом на любой известной торговой площадке;

● Держатели токенов RIA напрямую участвуют в развитии проекта, инвестиции в который уже перешагнули отметку в $1 миллион;

● Кроме того, игроки смогут вступить в гильдию Calvaria, зарабатывая специальную стипендию в виде RIA.

Приобрести токены RIA

Проект Dash 2 Trade для криптотрейдеров

Правильно выбрать топ крипту для покупки поможет Dash 2 Trade. Это будущая криптоаналитическая и информационная платформа мирового класса. Среди многочисленных функций – возможность симулировать торговые стратегии, отслеживать социальные настроения, а также оповещение трейдеров о новых листингах валют на CEX. Сейчас проект находится на третьем этапе предпродажи.

Токен D2T является главным способом взаимодействия с площадкой. Именно он предоставит доступ ко множеству функция благодаря ежемесячной подписке. Стандартный вариант обойдется в 400 D2T, а продвинутый – 1000 D2T.

Dash 2 Trade удобен по следующим причинам:

● Пользователям также предоставят бесплатную опцию, однако с урезанными функциями;

● Проект успешно прошел аудит в Solidproof, что означает его безопасность и уникальность;

● В будущем Dast 2 Trade станет важным участником рынка и позволит трейдерам контролировать свои вложения, что укрепит позиции токена.

Посетить пресейл D2T

Игра-песочница RobotEra

RobotEra также является ярким представителем совмещения инструментов Web 3.0. Так игра предлагает пользователям не только полностью открытый мир в виде планеты Таро, но и возможность зарабатывать NFT. Ими станет персональный робот, помогающий исследовать постапокалиптические пространства, и уникальные цифровые участки недвижимости. Их можно видоизменять на свой вкус.

Внутриигровой валютой является токен TARO. На данный момент он доступен для покупки на официальном сайте в рамках первого этапа пресейла.

Преимущества RobotEra:

● Возможность добывать монету непосредственно в игре за различные активности;

● Любой цифровой контент уникален и обладает собственным NFT сертификатом;

● NFT, полученные в RobotEra, можно выставить на продажу на сторонних площадках.

Посетить предпродажу TARO

Заключение

Крипто рынок меняется крайне стремительно, поэтому сложно недооценить влияние новых криптовалют на тренды конца текущего и начала следующего года. Трейдеры по всему миру активно инвестируют в инновационные проекты со множеством функций, так как те способны удовлетворить долгосрочные и фундаментальные запросы и решают глобальные проблемы.

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