Торговая война США и Китая обвалила фондовый рынок Азии

Японские акции, в понедельник, 26 августа, упали более чем на 2%, причем связанные с Китаем фирмы понесли больше убытков после новой эскалации торговой войны между США и Китаем.

Как сообщает Reuters, ключевой индекс Nikkei, который отражает котировки акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 2,6%, до отметки 20 173, 76. Это самый низкий показатель с 6 августа, отмечает издание.

Индекс Topix, второй по значимости индекс фондового рынка Японии, упал на 1,8% – до отметки 1475,21.

Резким падением открылись торги и на Гонконгской фондовой бирже. Основной индекс Hang Seng упал на 3,12% - до 25362,87 пункта.