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Торговая война США и Китая обвалила фондовый рынок Азии

Торговая война США и Китая обвалила фондовый рынок Азии
26.08.2019, 12:04

Фондовый рынок Азии резко упал на эскалации торговой войны США и Китая

Японские акции, в понедельник, 26 августа, упали более чем на 2%, причем связанные с Китаем фирмы понесли больше убытков после новой эскалации торговой войны между США и Китаем.

Как сообщает Reuters, ключевой индекс Nikkei, который отражает котировки акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 2,6%, до отметки 20 173, 76. Это самый низкий показатель с 6 августа, отмечает издание.

Индекс Topix, второй по значимости индекс фондового рынка Японии, упал на 1,8% – до отметки 1475,21.

Резким падением открылись торги и на Гонконгской фондовой бирже. Основной индекс Hang Seng упал на 3,12% - до 25362,87 пункта.

  • Торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись падением индексов на 1,6% и 1,93% соответственно. 

    23 августа, власти Китая решили ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% импорт из США, стоимостью около $75 млрд. Пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года.
  • На следующий день президент США Дональд Трамп решил ужесточить запланированные на 1 октября пошлины на импорт из Китая.
    "С 1 октября пошлина на товары на $250 млрд, ныне составляющая 25%, составит уже 30%". Кроме того, остальные товары объёмом в $300 млрд из Китая, с которых мы с 1 сентября собирались брать пошлину в 10%, теперь решено облагать пошлиной в 15%", написал он в Twitter.
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торговая война фондовый рынок
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