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СБУ утверждает, что взяла агента ФСБ: тот работал у Кернеса
07.03.2019, 10:03

Торговый дефицит США достиг 10-летнего максимума

Торговый дефицит США достиг 10-летнего максимума

Внешнеторговый дефицит растет на фоне повышения спроса на иностранные товары и торговой войны с Китаем

По итогам 2018 года дефицит внешней торговли товарами и услугами США увеличился на 12,5% - до $621 млрд. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, свидетельствуют данные Министерства торговли США.

Как пишет DW, в декабре прошлого года дефицит торговли в США увеличился на $9,5 млрд - до $59,8 млрд. Этот показатель является самым высоким с октября 2008 года.

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Дефицит торговли США с Китаем в 2018 году увеличился на 11,6% до рекордных $419,2 млрд. Дефицит торговли США со странами ЕС вырос до $169,3 млрд, а с Мексикой - до $81,5 млрд.

В целом в прошлом году из-за укрепления доллара и торговой войны с Китаем экспорт США вырос на 6,3% до $2,5 трлн, достигнув самого высокого уровня за все время. Одновременно на фоне значительного роста экономики, низкого уровня безработицы и спроса на иностранные товары импорт увеличился на 7,5% до $3,12 трлн.

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Теги: торговый дефицит, торговая война
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