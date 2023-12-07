Товарооборот между Россией и Китаем вырос до рекордного уровня

Си Цзиньпин и Путин (Фото: EPA)

Товарооборот России и Китая в 2023 году вырос на 26,7 процента, достигнув рекордного показателя. Об этом свидетельствуют статистические данные Главного таможенного управления КНР.

Объем китайско-российской торговли за первые 11 месяцев превысил показатель всего прошлого года в $190 млрд, считавшийся рекордным. В этом году следует ожидать новый рекордный уровень двусторонней торговли.

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Товарооборот между двумя странами в январе-ноябре достиг $218,2 млрд и пересек отметку в $200 млрд на год раньше, чем Пекин и Москва планировали.

По сравнению с январем-ноябрем прошлого года товарооборот этого года между КНР и РФ за тот же период подскочил почти на треть – на 26,7%.

В 2019 году Пекин и Москва договорились в течение следующих пяти лет, к 2024 году, довести объем двусторонней торговли до $200 млрд со $107 млрд в 2018 году, что тогда выглядело достаточно амбициозной целью.

В разрезе месяцев в ноябре торговля Китая с Россией составила $21,5 млрд, что является самым высоким показателем за один месяц с февраля прошлого года, когда Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

При этом в ноябре экспорт Китая в РФ прыгнул на 34% до $10,3 млрд, а темпы роста импорта из России несколько снизились – в ноябре зафиксировано увеличение поставок из РФ на 6%, до $11,2 млрд, тогда как в октябре этот показатель составил 9%.