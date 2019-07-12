Трамп ищет способ обесценить доллар - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что укрепление американского доллара является угрозой для его экономической повестки дня, и он попросил помощников обдумать способы ослабления американской валюты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам источника, доллар Трамп обсуждал во время собеседований с кандидатами на должности в Федеральную резервную систему Джуди Шелтон и Кристофером Уоллером на прошлой неделе.

Он якобы посетовал, что сильная валюта может охладить экономический бум, который, по его расчетам, должен обеспечить ему второй президентский срок.

В тоже время главный экономический советник президента Ларри Кадлоу и министр финансов Стивен Мнучин выступают против каких-либо действий по ослаблению доллара.

Как отмечает агентство, у Трампа ограниченный выбор способов ослабить доллар.

Он мог бы добиться международного пакта с другими крупными экономиками, чтобы ослабить валюту совместными усилиями, но, как сказал высокопоставленный чиновник Белого дома, такое соглашение не планируется.

В качестве другого варианта Мнучин мог бы потребовать вмешательства ФРС, которое осуществил бы Федеральный резервный банк Нью-Йорка, используя средства стабилизационного фонда Минфина и собственные долларовые активы ФРС.