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06.04.2019, 08:45

Трамп назначил главой Всемирного банка своего соратника

Трамп назначил главой Всемирного банка своего соратника

Президент США назначил на пост главы Всемирного банка республиканца Дэвида Малпасса

Президент США Дональд Трамп назначил на должность президента Всемирного банка члена Республиканской партии Дэвид Малпасса. Об этом сообщает BBC.

Издание напоминает, что США владеют 16% акций совета директоров ВБ и по традиции избирают его главу.

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Малпасс был утвержден на пост президента Всемирного банка голосами большинства из 25 членов его исполнительного совета.

Сам Дэвид Малпасс отметил, что для него честь занять такую должность. "Наши цели по ликвидации крайней нищеты и достижению общего процветания сейчас актуальны как никогда", - сказал он.

Малпасс, соратник Трампа, был его старшим экономическим советником во время предвыборной кампании 2016 года, а также экономистом Bear Sterns - одного из крупнейших инвестиционных банков мира.

Кроме того, Малпасс давно критикует Всемирный банк и МВФ за "навязчивость и негибкость".

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Теги: Дэвид Малпасс, Всемирный банк, дональд трамп
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