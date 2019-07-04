Трамп обвинил ЕС и Китай в манипуляциях валютными курсами

Евросоюз и Китай играют с курсами валют в большую манипуляционную игру, чтобы конкурировать с США. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп, передает Европейская правда.

"Китай и Европа играют в большую валютную манипуляционную игру и закачивают деньги в их систему, чтобы конкурировать с США. Мы должны отвечать или продолжать быть манекенами, которые будут сидеть и вежливо смотреть, как другие страны продолжают играть в свои игры - как и много лет!" - написал Трамп.

Глава Европейского центрального банка Марио Драги ранее заявил, что учреждение не влияет на обменный курс евро, отвергая утверждение о манипуляции валютой, высказанные президентом США Дональдом Трампом.

2 июля стало известно, что США рассматривают возможность введения дополнительных пошлин на европейские товары на сумму $4 млрд в ответ на якобы незаконные, с точки зрения Вашингтона, субсидии ЕС для авиационной отрасли, в частности европейского авиапроизводителя Airbus.