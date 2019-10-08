Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить экономику Турции, если она перейдет некую черту. Об этом он заявил в Twitter.

"Как я уже твердо заявлял ранее, и просто еще раз отмечу, если Турция сделает то, что я, по своей большой и несравненной мудрости, считаю за пределами, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я это делал раньше!)" - написал он.

"Они должны, с Европой и другими, надзирать над захваченными бойцами и семьями ИГИЛ. США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Пришло время для других в регионе, некоторые из них очень богаты, защищать собственную территорию. США великие!" - добавил Трамп.

Рынки быстро среагировали на угрозы американского президента: после публикации твита курс турецкой лиры упал на 2,1%, сообщает Financial Times.

Накануне американский президент заявлял, что военным США пора уйти из Сирии. Свое решение он объяснил тем, что США слишком дорого поддерживать союзные Америке курдские силы в регионе, а также тем, что каких-либо стратегических интересов Вашингтона там якобы нет.

Американский лидер заявил, что курды теперь "должны будут разобраться в ситуации" вместе с Турцией, Европой, Сирией, Ираном, Ираком и Россией, без США.

В начале августа 2019-го президент Турции анонсировал новое наступление на территории Сирии.