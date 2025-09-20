Трамп ввел сбор в $100 000 за рабочие визы и "золотые карты" за $1 млн для богачей

Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 19 сентября, подписал указ, который вводит сбор в размере $100 000 за рассмотрение заявлений на визу для квалифицированных иностранных работников H-1B. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Новый сбор вводится с целью прекращения злоупотреблений в рамках визовой программы H-1B, из-за которых американские работники лишаются работы. Указ ограничивает въезд по программе H-1B без внесения указанной суммы.

Читайте также Миграционное право США в 2025 году: что изменилось для украинцев

Сейчас сборы, связанные с визой H-1B, включают $215 за регистрацию в лотерее и $780 за форму I-129. Визы H-1B распределяются по лотерейной системе.

Другим указом Трамп запустил новую визовую программу для самых богатых людей мира.

"Слишком долго миллионы нелегальных мигрантов заполоняли нашу страну, и наша иммиграционная система была сломана. Пришло время, чтобы американский народ и американские налогоплательщики получали выгоду от нашей легальной иммиграционной системы", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Частные лица смогут заплатить $1 млн, чтобы получить вид на жительство в США по "Золотой карте Трампа" (Trump Gold Card) после уплаты регистрационного сбора и прохождения проверки.

Вскоре будет доступна и "Платиновая карта" (Platinum Card) за $5 млн, которая позволит владельцам "проводить в США до 270 дней без обязательств по уплате американских налогов с доходов, полученных за пределами США".

Компании, заплатившие по $2 млн за каждого сотрудника, смогут получить для них вид на жительство в США в неограниченном количестве с возможностью передачи доступа от одного сотрудника другому за определенную плату и проверку DHS.