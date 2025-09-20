Трамп ввел сбор в $100 000 за рабочие визы и "золотые карты" за $1 млн для богачей
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 19 сентября, подписал указ, который вводит сбор в размере $100 000 за рассмотрение заявлений на визу для квалифицированных иностранных работников H-1B. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Новый сбор вводится с целью прекращения злоупотреблений в рамках визовой программы H-1B, из-за которых американские работники лишаются работы. Указ ограничивает въезд по программе H-1B без внесения указанной суммы.
Сейчас сборы, связанные с визой H-1B, включают $215 за регистрацию в лотерее и $780 за форму I-129. Визы H-1B распределяются по лотерейной системе.
Другим указом Трамп запустил новую визовую программу для самых богатых людей мира.
"Слишком долго миллионы нелегальных мигрантов заполоняли нашу страну, и наша иммиграционная система была сломана. Пришло время, чтобы американский народ и американские налогоплательщики получали выгоду от нашей легальной иммиграционной системы", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Частные лица смогут заплатить $1 млн, чтобы получить вид на жительство в США по "Золотой карте Трампа" (Trump Gold Card) после уплаты регистрационного сбора и прохождения проверки.
Вскоре будет доступна и "Платиновая карта" (Platinum Card) за $5 млн, которая позволит владельцам "проводить в США до 270 дней без обязательств по уплате американских налогов с доходов, полученных за пределами США".
Компании, заплатившие по $2 млн за каждого сотрудника, смогут получить для них вид на жительство в США в неограниченном количестве с возможностью передачи доступа от одного сотрудника другому за определенную плату и проверку DHS.
- В апреле газета The Washington Post писала, что администрация Трампа стремится депортировать миллион мигрантов в течение года.
- В августе сообщалось, что Госдепартамент проверит 55 млн владельцев виз США, нарушителей депортируют.
- В начале сентября США провели миграционный рейд, во время которого задержали сотни работников на строительстве завода Hyundai Motor и LG Energy Solutions.
Комментарии (0)