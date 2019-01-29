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Дело Трамп-РФ: расследование спецпрокурора близко к завершению
29.01.2019, 08:55

Трудовые мигранты увеличили денежные переводы в Украину

Трудовые мигранты увеличили денежные переводы в Украину

В течение 2018 года через сервис TransferGo в Украину перечислили более 70 млн евро

Украина является самым быстро растущим рынком денежных переводов, говорится в сообщении онлайн-сервиса международных денежных переводов TransferGo.

Отмечается, что в течение 2018 года с помощью сервиса в Украину совершили 350 тыс. денежных переводов. Всего перечислили более 70 млн евро, что в 8 раз больше, чем в 2017 году, подчеркнули в TransferGo

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"На сегодняшний день более 110 тыс. украинских граждан, большая часть которых - это трудовые мигранты в странах Европы, являются клиентами TransferGo. При этом, общее количество пользователей сервиса в мире - 900 тыс.", - говорится в пресс-релизе.

TransferGo - это глобальный онлайн-сервис, обеспечивающий международные денежные переводы в режиме реального времени. Компания была основана в 2012 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне. На сегодня TransferGo обслуживает платежи в 47 странах Европы, Азии, США, Канады и Латинской Америки.

По прогнозам НБУ, в 2019 году количество работающих украинцев за границей останется на уровне 2018-го.

По данным Минсоцполитики, на постоянной основе за границей на заработках на конце декабря прошлого года находилось 3,2 млн украинцев. По оценкам министерства, в среднем "в миграционном подвижном процессе" участвуют от 7 до 9 млн человек.

В 2017 году украинцы получили свыше 660 тыс. разрешений на проживание на территории стран ЕС, свидетельствуют данные Евростата. В целом украинцы получили порядка 21% всех видов на жительство, выданных в странах Евросоюза в 2017 году.

Больше всего свидетельств украинцам выдавала Польша - примерно 585 тыс. разрешений (88%). Следующие по количеству выданных разрешительных документов для украинцев среди стран ЕС – Чехия, Венгрия, Словакия и Дания.

 

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Теги: денежные переводы, трудовые мигранты, заработки
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