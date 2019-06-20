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20.06.2019, 12:35

Цена на золото достигла пятилетнего максимума

Цена на золото достигла пятилетнего максимума

Фьючерсы на золото на сегодняшних торгах выросли до $1385 за унцию

Цены на золото выросли в ходе азиатских торгов до пяти летнего максимума благодаря ожиданию смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС), сообщает CNBC.

По информации телеканала, спотовые цены на золото выросли по состоянию на сегодня на 10 утра на 1,62%, до $1381 за унцию. Фьючерсы на золото выросли до $1385 за унцию.

По словам опрошенного телеканалом экономиста, рост цен обусловлен снижением доходности госообгаций США в пределах от трех месяцев до двух лет. В частности доходность 3-месячного казначейского долга снизилась до 2,177%, 2-летние облигации снизились до 1,731%.

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Теги: цена на золото, Федеральная резервная система, госообгации сша
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