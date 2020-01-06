Цена золота выросла до максимума за шесть лет

Золото подорожало до самого высокого уровня за последние шесть лет на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в столице Ирака. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Цена на торгах в Лондоне поднялась на 2,3% и достигает 1588,13 доллара за унцию - это максимум с апреля 2013 года.
Кроме того, стоимость палладия подскочила на 1,2% - до 2 073,90 долларов за унцию, что является рекордно высоким показателем.
Серебро и платина также выросли в цене.
Рост цен, кроме геополитических факторов, обусловлен слабым долларом, низкими реальными ставками и последствиями торговой войны для сдерживания мирового роста, отмечает агентство.
На этом фоне дорожают акции золотодобывающих компаний.
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