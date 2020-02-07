Центробанк Китая попытается смягчить удар от коронавируса

Центробанк Китая увеличит поддержку экономики, чтобы смягчить удар от вспышки коронавируса. Об этом сказал заместитель председателя ЦБ Пань Гуншэн в пятницу, сообщает Reuters.

Представитель ЦБ считает, что активность экономики восстановится только после того, как вирус удастся взять под контроль,

"С точки зрения денежно-кредитной политики, следующим шагом является усиление антициклических корректировок, поддержание разумной и достаточной ликвидности, а также обеспечение хороших денежно-кредитных и финансовых условий для реальной экономики", - сказал он.

Пань Гуншэн добавил, что в условиях эпидемии и понижательного давления на экономику более важно поддерживать экономический рост.

По данным источников агентства, китайские власти готовят различные меры поддержки, включая увеличение государственных расходов и снижение процентных ставок, опасаясь, что эпидемия резко снизит темпы роста ВВП в первом квартале.

Аналитики прогнозируют, что рост может замедлиться на 2 п.п. или даже больше. В прошлом квартале китайская экономика увеличилась на 6% в годовом выражении.