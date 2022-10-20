Центробанк РФ признал, что мобилизация Путина ударила по российской экономике — Bloomberg

По мнению экономистов Банка России, приказ российского диктатора Владимира Путина о мобилизации подорвал доверие потребителей и деловую активность и, вероятно, окажет давление на экономику в ближайшие месяцы. Об этом говорится в отчете исследовательского отдела центрального банка, информирует Bloomberg.

"В сентябре восстановление экономической активности застопорилось, и к концу месяца тенденция начала немного ухудшаться", — говорится в отчете.

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Согласно отчету, призыв усугубил и без того острую нехватку рабочей силы и "негативно повлиял на доверие потребителей и бизнеса".

"Сокращение рабочей силы после частичной мобилизации может осложнить усилия компаний по устранению ограничений со стороны предложения и ограничить общую тенденцию экономической активности в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.

В отчете также отмечены другие экономические последствия путинского вторжения в Украину, в частности говорится, что влияние санкций США и Европы на нефтяной и высокотехнологичный секторы еще предстоит ощутить.

Отмечено и бегство иностранных компаний с российского рынка после вторжения в феврале, которое создало инфляционное давление, поскольку запасы основных потребительских товаров истощились.

Агентство уточняет, что документ подготовлен аналитическим отделом банка, выводы которого не всегда совпадают с официальной позицией регулятора. Ожидается, что Центральный банк опубликует обновленный прогноз экономического спада в этом году на заседании по установлению ставок на следующей неделе.

После начала полномасштабной войны России в Украине 56 международных компаний переехали из РФ в Казахстан.

Наталія Софієнко

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