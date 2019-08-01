Центробанк США снизил ставку впервые после кризиса 2008-го

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, 31 июля смягчила свою денежно-кредитную политику и снизила ставку федеральных фондов на 0,25 процентного пункта - с 2,25-2,5% до 2-2,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Это первое понижение ключевой кредитной ставки со времен финансового кризиса 2008 года. Причинами в сообщении ФРС указаны умеренный экономический рост, "последствия событий на мировой арене для будущего экономики" и ослабление инфляционного давления (ниже 2%).

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение ФРС, назвав его недостаточным, и обвинил в этом главу регулятора Джерома Пауэлла.

"Пауэлл как всегда разочаровал нас, но он хотя бы покончил с периодом количественного ужесточения, который не должен был начинаться - и не было бы инфляции. В любом случае, мы в выигрыше, но очевидно, что большой поддержки от ФРС мне не получить", - написал Трамп в Twitter.

Снижение процентной ставки означает удешевление кредитов в США и стимулирование потребления. Такое решение, вероятно, было принято в связи с последствиями торговой войны США и Китая для американской экономики.



Снижение ставки удешевит американские долговые облигации - снизит их привлекательность для инвесторов. Более выгодным вложением могут стать облигации развивающихся стран, в том числе Украины. Это может привести к росту поступлений валюты в экономику Украины и дальнейшему укреплению гривни.