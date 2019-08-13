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Цены на золото достигли шестилетнего максимума

Цены на золото достигли шестилетнего максимума
13.08.2019, 11:59

Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex выросла до $1 535 за унцию  

Цены на золото во вторник, 13 августа, достигли шестилетнего максимума на фоне мирового экономического спада, сообщает The Guardian.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex на 11:53 по Киеву выросла на 1,22%, и составила $1 535 за унцию. Это максимальный показатель с 2013 года. В целом стоимость золота за последние три месяца выросла на 20%, отмечает издание.

Цена сентябрьского фьючерса на серебро, согласно нью-йоркской бирже, увеличивается на 2,03%, до $17 418 за унцию.

По словам старшего валютного стратега DailyFx Ильи Спивака, трейдеры обеспокоены тем, что наступает мировой экономический спад. В связи с этим, они сокращают вложения в более рисковые активы, и наращивают в более надежные, такие, как золото.

"Это довольно традиционный случай отказа от риска. Кризис в Аргентине и ухудшение политической ситуации в Гонконге. Кроме этого, рост мировой экономики замедляется", - приводит его слова издание.

Как сообщает Reuters, в понедельник, 11 августа, международный аэропорт Гонконга отменил все вылета из-за акций протеста, которые продолжаются четвертый день.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Демонстранты выступают против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям Китая, где некоторым может грозить смертная казнь. Законопроект отложили, но окончательно не отозвали.

В Аргентине же на предварительных выборах одержал победу оппозиционный кандидат в президенты, левый популист Альберто Фернандес, который может разорвать экономическое соглашение с ЕС и возобновить политику крупных заимствований.

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