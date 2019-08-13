Цены на золото достигли шестилетнего максимума

Цены на золото во вторник, 13 августа, достигли шестилетнего максимума на фоне мирового экономического спада, сообщает The Guardian.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex на 11:53 по Киеву выросла на 1,22%, и составила $1 535 за унцию. Это максимальный показатель с 2013 года. В целом стоимость золота за последние три месяца выросла на 20%, отмечает издание.

Цена сентябрьского фьючерса на серебро, согласно нью-йоркской бирже, увеличивается на 2,03%, до $17 418 за унцию.

По словам старшего валютного стратега DailyFx Ильи Спивака, трейдеры обеспокоены тем, что наступает мировой экономический спад. В связи с этим, они сокращают вложения в более рисковые активы, и наращивают в более надежные, такие, как золото.

"Это довольно традиционный случай отказа от риска. Кризис в Аргентине и ухудшение политической ситуации в Гонконге. Кроме этого, рост мировой экономики замедляется", - приводит его слова издание.

Как сообщает Reuters, в понедельник, 11 августа, международный аэропорт Гонконга отменил все вылета из-за акций протеста, которые продолжаются четвертый день.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Демонстранты выступают против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям Китая, где некоторым может грозить смертная казнь. Законопроект отложили, но окончательно не отозвали.

В Аргентине же на предварительных выборах одержал победу оппозиционный кандидат в президенты, левый популист Альберто Фернандес, который может разорвать экономическое соглашение с ЕС и возобновить политику крупных заимствований.