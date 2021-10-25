Турецкая лира обвалилась после угроз Эрдогана выслать послов 10 стран

Турецкая лира упала на 1,6% – до рекордно низкого уровня – 9,8 лир/$ на утро понедельника 25 октября, после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может выслать послов США и девяти европейских стран, сообщает Reuters.

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Турецкая валюта уже достигла рекордно низкого уровня на прошлой неделе после того, как Центральный банк Турции (CBRT) снизил свою учетную ставку на 200 базисных пунктов, несмотря на ускорение инфляции. Экономисты и оппозиционные законодатели назвали такие действия Центробанка опрометчивым шагом, пишет Reuters.

Вечером в воскресенье лира достигла исторического минимума в 9,75 к американскому доллару, снизившись еще на 1,3%. С начала года турецкая лира упала на 24% к доллару США.

20 мая 2021-го Европарламент призвал официально прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС. Евродепутаты заявили, что отношения с Турцией "достигли исторически наиболее низкого уровня", и ЕС необходимо провести их глубокую переоценку.

23 октября Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, включая США из-за призывов освободить из тюрьмы турецкого активиста Османа Кавалу. Официальных шагов со стороны Анкары не было, но если послов все же вышлют, это может создать самый глубокий кризис в отношениях Турции с Западом за последние 19 лет. Османа Кавалу в прошлом году оправдали по обвинениям, связанным с антиправительственными протестами в 2013 году, но затем решение отменили и объединили дело с обвинениями, связанными с попыткой государственного переворота в 2016 году.

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Наталия Фреик

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