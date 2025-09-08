Турецкая лира впервые стала дешевле, чем гривня
Официальный курс турецкой лиры в Украине 8 сентября впервые стал ниже, чем курс гривни. Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Одна лира в понедельник стоит 99,91 копейки, хотя еще 10 лет назад лира была в 10 раз дороже, чем гривня.
Современная турецкая лира была введена в обращение в 2005 году после реформы, направленной на стабилизацию экономической ситуации в Турции. Была проведена деноминация, при которой 1 новая лира была заменена на 1 миллион старых лир.
После переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана в мае 2023 года турецкие власти отказались от неортодоксальной политики низких процентных ставок, вернувшись к жесткой монетарной политике и ослабив контроль за валютным курсом, чтобы справиться со сверхвысокой инфляцией.
- Курс турецкой валюты к доллару сейчас составляет 41,2 USD/TRY.
