Турция официально отрицает экспорт товаров военного назначения в Россию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не экспортирует в Россию товары, которые могут быть использованы в военных действиях. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Это неправда, что мы экспортировали в Россию продукцию, которая может быть использована в оборонной промышленности", — сказал Чавушоглу после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре в понедельник, 20 февраля.

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Министр добавил, что Турция попросила США сообщать о выявленных "нарушениях по этому вопросу".

Чавушоглу также сказал, что его страна не допустит нарушения санкций США и Европы в Турции или через турецкие компании, и Анкара предпринимает шаги для предотвращения обхода санкций.

При этом министр уточнил, что рост торговли Турции с Россией во многом связан с увеличением импорта газа и энергоресурсов, стоимость которых утроилась.

В начале февраля США предупредили Турцию о последствиях экспорта в Россию химикатов, микрочипов и других продуктов, которые могут быть использованы Москвой в военных действиях в Украине.

Также в начале месяца высокопоставленный чиновник Министерства финансов США встретился с турецким правительством и представителями частного сектора, чтобы призвать к более тесному сотрудничеству в борьбе с потоком товаров, которые могут быть использованы российской оборонной промышленностью.

Западные страны применили экспортный контроль и санкции после вторжения Москвы почти год назад. Тем не менее каналы поставок из Гонконга, Турции и других стран остаются открытыми, указывают в агентстве.

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Роман Бриль

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