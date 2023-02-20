Турция официально отрицает экспорт товаров военного назначения в Россию
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не экспортирует в Россию товары, которые могут быть использованы в военных действиях. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Это неправда, что мы экспортировали в Россию продукцию, которая может быть использована в оборонной промышленности", — сказал Чавушоглу после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре в понедельник, 20 февраля.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Министр добавил, что Турция попросила США сообщать о выявленных "нарушениях по этому вопросу".
Чавушоглу также сказал, что его страна не допустит нарушения санкций США и Европы в Турции или через турецкие компании, и Анкара предпринимает шаги для предотвращения обхода санкций.
При этом министр уточнил, что рост торговли Турции с Россией во многом связан с увеличением импорта газа и энергоресурсов, стоимость которых утроилась.
В начале февраля США предупредили Турцию о последствиях экспорта в Россию химикатов, микрочипов и других продуктов, которые могут быть использованы Москвой в военных действиях в Украине.
Также в начале месяца высокопоставленный чиновник Министерства финансов США встретился с турецким правительством и представителями частного сектора, чтобы призвать к более тесному сотрудничеству в борьбе с потоком товаров, которые могут быть использованы российской оборонной промышленностью.
Западные страны применили экспортный контроль и санкции после вторжения Москвы почти год назад. Тем не менее каналы поставок из Гонконга, Турции и других стран остаются открытыми, указывают в агентстве.
- 11 декабря 2022 года Боррель заявил, что ЕС обеспокоен углублением экономических отношений Турции и России.
- 3 февраля 2023 года "Турция – это друг Украины". Кулеба пояснил, что с политикой Эрдогана по Украине и России.
- 4 февраля WSJ написал, что Турция перепродает России американские товары двойного назначения.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Комментарии