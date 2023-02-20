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Турция официально отрицает экспорт товаров военного назначения в Россию

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 14:06
Турция официально отрицает экспорт товаров военного назначения в Россию - Фото
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не экспортирует в Россию товары, которые могут быть использованы в военных действиях. Об этом сообщает агентство Reuters.   

"Это неправда, что мы экспортировали в Россию продукцию, которая может быть использована в оборонной промышленности", — сказал Чавушоглу  после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре в понедельник, 20 февраля.  

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Министр добавил, что Турция  попросила США сообщать о выявленных "нарушениях по этому вопросу". 

Чавушоглу также сказал, что его страна не допустит нарушения санкций США и Европы в Турции или через турецкие компании, и Анкара предпринимает шаги для предотвращения обхода санкций. 

При этом министр уточнил, что рост торговли Турции с Россией во многом связан с увеличением импорта газа и энергоресурсов, стоимость которых утроилась.

В начале февраля США предупредили Турцию о последствиях экспорта в Россию химикатов, микрочипов и других продуктов, которые могут быть использованы Москвой в военных действиях в Украине.

Также в начале месяца высокопоставленный чиновник Министерства финансов США встретился с турецким правительством и представителями частного сектора, чтобы призвать к более тесному сотрудничеству в борьбе с потоком товаров, которые могут быть использованы российской оборонной промышленностью. 

Западные страны применили экспортный контроль и санкции после вторжения Москвы почти год назад. Тем не менее каналы поставок из Гонконга, Турции и других стран остаются открытыми, указывают в агентстве. 

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Роман Бриль
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Турция санкции против россии Мевлют Чавушоглу Энтони Блинкен обход санкций
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