"Тысяча Зеленского": В Офисе президента рассказали, как можно будет потратить деньги

Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал выплатить вакцинированным украинцам, невозможно будет получить наличными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Украинской правде.

По его словам, эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

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"Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты", – отметил Никифоров.

По его словам, это будет сертификат, цифровой ваучер или депозит, или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров. Никифоров уточнил, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, которые, по мнению власти, больше всего пострадавшие от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Полученную тысячу можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине.

Он также объяснил, что человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг (в рамках 1 тысячи гривен – ред.) – например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или какое-то другое культурное мероприятие.

15 ноября в видеообращении президент Владимир Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.

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Наталия Софиенко

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