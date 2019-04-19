У Зеленского назвали восемь приоритетов реформы финсектора

Накопительные пенсии, ипотека для семей и низкие ставки для бизнеса - среди приоритетов команды Владимира Зеленского при реформировании финансового сектора. Об этом написала в Facebook Виктория Страхова, советник кандидата в президенты по банковской деятельности.

Восемь озвученных приоритетов включают:

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- увеличение объемов корпоративных кредитов,

- кредиты для старта бизнеса по сниженным ставкам,

- ипотека для молодых семей,

- защита прав пользователей финуслуг,

- диджитализация этих услуг,

- повышение уровня финансовой грамотности населения,

- развитие фондового рынка страны,

- внедрение накопительного уровня пенсионной системы.

Она отметила, что эти изменения будут внедряться путем инициирования президентом кадровых назначений и законопроектов.

"Большая часть изложенного содержится в предвыборной программе Владимира Александровича. И мы желаем это все реализовать", - написала Страхова.

Напомним, что вчера, 18 апреля, Зеленский представил свою команду, которая "пойдет с ним в Администрацию президента".

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