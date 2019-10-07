В Слуге народа обещают учесть замечания к налоговой реформе

До голосования за законопроект №1210 во втором чтении в него будут внесены изменения, учитывающие замечания и предложения экспертов и бизнеса. Об этом рассказал один из инициаторов налоговых изменений, председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает УНИАН.

"Действительно, мы согласны с тем, что законопроект нужно существенно переработать. Во-первых, он большой. Во-вторых, он посвящен нескольким значимым для бизнеса моментам и некоторые его нормы слишком суровы для нашего бизнеса. Мы это услышали и мы это обязательно учтем. Поэтому работа над законопроектом продолжается", - сказал Гетманцев в кулуарах парламента.

Он отметил, что авторы законопроекта "находятся в постоянном диалоге с бизнесом".

"Те нарекания, о которых говорят, мы уже сняли, учтя эти правки - еще не официально, но в той таблице, которую мы готовим ко второму чтению. И мы сможем эти правки внести, когда он будет проголосован в первом чтении", - подчеркнул Гетманцев.

Он также не согласен с теми, кто считает, что повышение рентной ставки на добычу железной руды может привести к вытеснению украинской металлургии с мирового рынка.

По словам Гетманцева, голосование за законопроект может состоятся до конца этой недели.