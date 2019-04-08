Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.04.2019, 16:37

Угроза санкций. Российские миллиардеры продали акций на $1,4 млрд

Угроза санкций. Российские миллиардеры продали акций на $1,4 млрд

Для российских компаний появилось "окно возможностей"

Ряд крупных российских компаний воспользовались окном, появившимся после снятия санкций с предприятий олигарха Олега Дерипаски и в предвкушении новых американских санкций, и привлекли на международных фондовых рынках до $1,4 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Окно возможностей" для продажи акций открыто. Владельцы и компании стараются максимально использовать это. Такие "окна" сейчас очень редкие и короткие для российских активов, и пока неясно, когда будет следующее", - цитирует агентство Кирилла Чуйко, главного стратега компании BCS Global Markets.

Реклама

В марте-апреле свои акции продали компании Полюс, Evraz, Норильский никель, пишет издание. Также в марте Россия продала свои первые за несколько лет евробонды.

Читайте также: Как компании Дерипаски ушли от санкций. Спойлер - дорого

Привлечь финансирование до введения новых санкций, пока активы не упали в цене, также планируют металлургические, машиностроительные и сельскохозяйственные корпорации России, включая Черкизово и Росагро.

Напомним, что США готовятся ввести санкции против РФ за отравление Сергея и Юлии Скрипаль.

Кроме того, американские сенаторы внесли в конгресс законопроект с пока что самыми жесткими антироссийскими санкциями. В случае их принятия, ограничительные меры коснутся системообразующих банков России, операций с госдолгом, а также инвестирования в российские компании.

Отправить:
Распечатать:
Теги: антироссийские санкции, фондовые биржи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 