Угроза санкций. Российские миллиардеры продали акций на $1,4 млрд

Ряд крупных российских компаний воспользовались окном, появившимся после снятия санкций с предприятий олигарха Олега Дерипаски и в предвкушении новых американских санкций, и привлекли на международных фондовых рынках до $1,4 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Окно возможностей" для продажи акций открыто. Владельцы и компании стараются максимально использовать это. Такие "окна" сейчас очень редкие и короткие для российских активов, и пока неясно, когда будет следующее", - цитирует агентство Кирилла Чуйко, главного стратега компании BCS Global Markets.

Реклама

В марте-апреле свои акции продали компании Полюс, Evraz, Норильский никель, пишет издание. Также в марте Россия продала свои первые за несколько лет евробонды.

Читайте также: Как компании Дерипаски ушли от санкций. Спойлер - дорого

Привлечь финансирование до введения новых санкций, пока активы не упали в цене, также планируют металлургические, машиностроительные и сельскохозяйственные корпорации России, включая Черкизово и Росагро.

Напомним, что США готовятся ввести санкции против РФ за отравление Сергея и Юлии Скрипаль.

Кроме того, американские сенаторы внесли в конгресс законопроект с пока что самыми жесткими антироссийскими санкциями. В случае их принятия, ограничительные меры коснутся системообразующих банков России, операций с госдолгом, а также инвестирования в российские компании.