Уклонение от налогов: Кабмин передал в Раду законопроект о FATCA

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, связанный с ратификацией украино-американского соглашения о FATCA. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Межправительственное соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA) было подписано 7 февраля 2017 года в Киеве.

В Минфине уточняют, что для имплементации и урегулирования порядка исполнения финансовыми учреждениями Украины требований закона FATCA были разработаны изменения в украинское законодательство, в частности, в Налоговый кодекс и законы "О банках и банковской деятельности" и "О депозитарной системе Украины".

Изменения в закон о банках касаются порядка раскрытия банковской тайны, а в закон о депозитарной системе - доступа к информации, содержащейся в системе депозитарного учета. Порядок раскрытия такой информации в первом случае устанавливается Национальным банком Украины, во втором - НКЦБФР по согласованию с Минфином и ГФС.

Эти изменения в законодательство Украины позволят обмениваться информацией не только в рамках Соглашения по FATCA, но и других международных договоров, предполагающих обмен информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, или заключенных на их основании межведомственных договоров, в т.ч. осуществление автоматического обмена информацией в соответствии со стандартом отчетности CRS (Common Reporting Standard. - Ред.).

"Обмен информацией пока будет осуществляться в одностороннем порядке - от Украины к США, но украинская сторона в дальнейшем сможет провести консультации с Соединенными Штатами о внесении изменений в соглашение в части введения двустороннего обмена", - отмечают в Минфине.

Минфин также направил в парламент пять антиофшорных законопроектов.





Закон США "О налоговых требования к иностранным счетов" (FATCA) действует с 1 июля 2014 года. Его цель - помешать уклонению от уплаты налогов американских граждан, которые работают на территории других государств. Этот закон обязывает иностранные банки и другие финучреждения предоставлять информацию о клиентах, физических и юридических лицах, в налоговую службу США - IRS. Речь идет о номерах счетов, оборотах по счетам и остатках на них.