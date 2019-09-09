Уклонение от налогов: Кабмин передал в Раду законопроект о FATCA

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, связанный с ратификацией украино-американского соглашения о FATCA. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Межправительственное соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA) было подписано 7 февраля 2017 года в Киеве.
В Минфине уточняют, что для имплементации и урегулирования порядка исполнения финансовыми учреждениями Украины требований закона FATCA были разработаны изменения в украинское законодательство, в частности, в Налоговый кодекс и законы "О банках и банковской деятельности" и "О депозитарной системе Украины".
Изменения в закон о банках касаются порядка раскрытия банковской тайны, а в закон о депозитарной системе - доступа к информации, содержащейся в системе депозитарного учета. Порядок раскрытия такой информации в первом случае устанавливается Национальным банком Украины, во втором - НКЦБФР по согласованию с Минфином и ГФС.
Эти изменения в законодательство Украины позволят обмениваться информацией не только в рамках Соглашения по FATCA, но и других международных договоров, предполагающих обмен информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, или заключенных на их основании межведомственных договоров, в т.ч. осуществление автоматического обмена информацией в соответствии со стандартом отчетности CRS (Common Reporting Standard. - Ред.).
"Обмен информацией пока будет осуществляться в одностороннем порядке - от Украины к США, но украинская сторона в дальнейшем сможет провести консультации с Соединенными Штатами о внесении изменений в соглашение в части введения двустороннего обмена", - отмечают в Минфине.