Украина может ратифицировать антиофшорные соглашения с 5 странами

Министерство финансов 6 сентября направило в Верховную Раду законопроекты об избежании двойного налогообложения с пятью странами.

Как сообщает пресс-служба министерства, законопроекты касаются отмены двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на ходы с Кипром, Малайзией, Швейцарией, Турецкой Республикой, Великобританией и Северной Ирландией.

Теперь законопроекты должна одобрить Верховная Рада.

Как сообщает УНИАН, на брифинге 6 сентября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отметил, что сейчас налоговая ставка для выведения денег, например, с Кипра, для бизнеса равна 2%, а после принятия закона она увеличится до 5%. "Мы подсчитали, что если бы эта ставка за последние три года была 5%, то это было бы больше 1 млрд грн поступлений в государственный бюджет”, - сказал Дубилет.

В Минфине напоминают, что сейчас между Украиной и другими государствами действует 70 соглашений об избежании двойного налогообложения.

Общие нормы по устранению двойного налогообложения предусмотрены ст. 13 НКУ. Одновременно в ст. 103 НКУ содержится порядок применения международного договора Украины об избежании двойного налогообложения в отношении освобождения от налогообложения доходов нерезидентов с источником их происхождения из Украины, а в п. 141.4.9 и пп. 170.11.2 НКУ уточнено право уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов, уплаченных за границей, для юридических и физических лиц - резидентов, соответственно.