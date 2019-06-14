ЕС сократил черный список офшорных зон

Сегодня, 14 июня, Совет Европы исключил Доминику из списка налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса. Об этом сообщается на сайте организации.

"Доминика выполнила свои обязательства и … завершила необходимые шаги для подписания и ратификации многосторонней конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи. Этот шаг гарантирует исключение Доминики из списка несотрудничающих с ЕС юрисдикций", - говорится в сообщении.

В Совете ЕС отмечают, что в "черном" списке налоговых юрисдикций остаются 11 стран: Американское Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Маршалловы Острова, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты, Виргинские острова США и Вануату.

Список был составлен в декабре 2017 года. Он был пересмотрен в марте 2019 года после тщательного анализа выполнения обязательств, принятых юрисдикциями третьих стран, которые являются частью этого процесса.

"Работа над списком несотрудничающих юрисдикций ЕС является динамичным процессом. Совет будет продолжать регулярно пересматривать и обновлять список в 2019 году, в то же время он планирует перейти к двухгодичному обзору с 2020 года", - отмечают в Совете ЕС.

Ранее сообщалось, что популярные офшорные зоны ужесточили требования к бизнесу в рамках адаптации законодательства к требованиям ЕС.