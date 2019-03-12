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12.03.2019, 17:58

ЕС обновил список офшорных зон

ЕС обновил список офшорных зон

В черный список налоговых юрисдикций Евросоюза попали еще 15 стран

Сегодня министры финансов Евросоюза обновили черный список налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

В течение 2018 года Еврокомиссия провела оценку 92 стран по трем критериям: налоговая прозрачность, хорошее управление и реальная экономическая активность, а также по показателю - наличие нулевой ставки корпоративного налога.

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По результатам проверки комиссии министры внесли в черный список 15 стран: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США, Барбадос, Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы Острова, Аруба, Белиз, Бермудские острова, Фиджи, Оман, Вануату и Доминика.

В 2019 году будет продолжаться мониторинг еще 34 стран, находящихся сейчас в сером списке, говорится в сообщении.

В Еврокомиссии говорят, что дальнейший отбор будет усилен за счет соблюдения обязательных критериев прозрачности, и к следующей оценке будут добавлены три страны G20 - Россия, Мексика и Аргентина.

Что касается последствий, государства-члены договорились о ряде контрмер, которые они могут выбрать для применения в отношении перечисленных стран, включая усиление мониторинга и проверок, взимание налогов, специальные требования к документации и положения, запрещающие злоупотребления.

В Комиссии также напоминают, что новые положения в законодательстве ЕС запрещают направлять или передавать средства ЕС через организации в странах, включенных в черный список налогов.

Ранее сообщалось, что популярные офшорные зоны ужесточили требования к бизнесу в рамках адаптации законодательства к требованиям ЕС.

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Теги: офшор, черный список офшоров
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