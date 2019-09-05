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В МВФ назвали сумму спрятанных в офшоры капиталов

В МВФ назвали сумму спрятанных в офшоры капиталов
05.09.2019, 09:08

В Фонде оценили объем спрятанных в офшорах средств в 8% мирового ВВП

В офшорах спрятано $7 триллионов частных капиталов, что равно 8% мирового ВВП, и большая часть этих средств – поступления от преступной деятельности. Если снизить уровень коррупции в мире на треть, правительства могли бы дополнительно получить $1 трлн. Об этом пишет и.о. главы Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон в материале, посвященном теневой стороне мировой экономики.

Как передает Голос Америки, Липтон отметил, что коррупция вредит экономическому развитию: среди стран с низким доходом часть бюджета, которая идет на образование и здравоохранение на треть меньше там, где больше коррупция. Соответственно, по его словам, эффективность государственных социальных расходов в таких странах уменьшается.

Он назвал новыми вызовами для правоохранителей и правительств в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма злоупотребления в сфере криптовалют, цифровых финансовых технологий и киберпреступности.

Липтон привел пример "темной сети", где происходит торговля украденными документами удостоверения личности, оружием и наркотиками.

Он считает, что эффективный метод борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма - неуклонное внедрение соответствующей экономической политики и соблюдения верховенства права. 

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МВФ Дэвид Липтон офшоры
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