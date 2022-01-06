Украина экспортировала товаров на рекордные $68,24 млрд впервые за последние десять лет

Экспорт товаров из Украины в 2021 году достиг рекордной отметки в $68,24 млрд впервые за последние десять лет, сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко на странице Facebook.

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Министр экономики отметила, что за 2021 год оборот всех товаров составил $141,5 млрд, что на 36,7% больше, чем в 2020 году. Стоимость экспорта в абсолютных параметрах выросла на $19,05 млрд, по сравнению с 2020 годом.

По словам Свириденко, предыдущие рекордные показатели экспорта такого уровня Украина имела в 2011-м ($68,39 млрд) и в 2012 годах ($68,81 млрд), когда не было временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Для сравнения, в 2020 году, при общем обороте товаров и услуг на уровне $119,41 млрд, отрицательное сальдо сократилось с $3,69 млрд до 0,68. В то же время за 9 месяцев 2021 года общий оборот товаров и услуг составил $111,84 млрд, и сальдо было положительным +$443,25 млн.

Экспорт недрагоценных металлов и изделий из них и продуктов растительного происхождения в 2021 году составил $15,98 млрд и $15,55 млрд.

Свириденко объяснила, что когда украинские производители продают свои товары за границу, Украина получает приток иностранной валюты, позволяющий финансировать расходы на импорт без дестабилизации валютного рынка и накапливать международные резервы для укрепления устойчивости экономики.

Также поступления от экспорта увеличивают доходы бюджета и, соответственно, возможности для финансирования социальных расходов и программ развития, сообщила министр экономики.

По ее словам, общий внешнеторговый баланс Украины (товары и услуги) будет объявлен 15 февраля.

В 2021 году экспорт зерна превысил прошлогодний показатель почти на 20% по состоянию на 17 декабря 2021 года.

За девять месяцев 2021 года экспорт услуг из Украины вырос на 4%, по сравнению с тремя кварталами 2020 года до $8,79 млрд.

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Наталия Фреик

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