Украина готовит соглашение о свободной торговле с Египтом

Украина договаривается об увеличении экспорта агропродукции в Египет

Фото: Виталий Коваль/telegram

Египет поддерживает предложение Украины подписать соглашение о свободной торговле или преференциальное соглашение, чтобы увеличить объемы торговли агропродукцией и другими товарами. Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль во время встречи с министром финансов Египта Ахмедом Кучуком.

Египет – один из крупнейших импортеров украинской агропродукции (экспорт Украины – $1,6 млрд в 2024 году), и для дальнейшего развития сотрудничества важно устранить ограничения, усложняющие финансовые операции, подчеркнул министр.

Поэтому обе страны намерены обновить соглашения о двойном налогообложении. Этот вопрос требует урегулирования для создания более прозрачных и выгодных условий для ведения бизнеса.

Украина и Египет намерены усилить административное сотрудничество таможен, чтобы упростить и ускорить товарооборот между странами.

"Упрощение финансовых процедур и устранение административных барьеров – важный шаг к укреплению украинско-египетского торгового партнерства. Продолжаем работу над открытием новых возможностей для украинских аграриев на египетском рынке", — прокомментировал Коваль.

По словам торгового представителя Тараса Качки, Украина намерена подписать соглашения о свободной торговле с большинством стран Пан-Евро-Средиземноморской Конвенции, включая, помимо Египта, Ливан, Тунис, Алжир, Марокко, Сербию, Иорданию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Палестину, Сирию, Фарерские острова.

"Здесь важен не столько объем торговли, сколько возможность построения производственных цепочек", — написал Качка в соцсетях.