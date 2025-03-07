Украина и Франция согласовали 19 проектов восстановления на 200 млн евро. Список

Все отобранные проекты будут реализованы в срок от 5 до 16 месяцев

Фото: Минэкономики/telegram

Украина и Франция выбрали 19 проектов восстановления в Украине на 200 млн евро, которые были выделены в рамках заключенного в октябре 2024 года межправительственного соглашения. Об этом сообщается на правительственном портале.

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Это проекты в сфере здравоохранения, энергетики, инфраструктуры, гуманитарного разминирования и других направлений. Все отобранные проекты будут реализованы в сроки – от 5 до 16 месяцев.

"Общее количество проектов, подавшихся на финансирование, достигло 600 млн евро. Это значительно превышает предусмотренный объем финансирования, поэтому мы надеемся на расширение сотрудничества", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Проекты финансирует правительство Франции и имплементирует французский фонд гражданских грантов.

Список утвержденных проектов:

Инфраструктура

1. REFASTIV – строительство автономного района с собственной водой и электроэнергией в Фастове. Выполняет: X-TU Architects, NOVAKAMP, Ateliers de France (15 млн евро, срок реализации – 16 мес.).

2. Закупка мобильных радаров для гражданского воздушного движения. Выполняет: Thalès LAS France (8,9 млн евро, 12 мес.).

Вода

3. Укрепление и обеспечение водоснабжения в Кривом Роге. Выполняет: Saint Gobain PAM (14,9 млн евро, 15 мес.).

Здравоохранение

4. Обеспечение системами ультразвуковой диагностики – 150 эхографов для медучреждений. Выполняет: Sonoscanner (2,9 млн евро, 7 мес.).

5. Укрепление возможности реабилитации после ампутаций через создание и поддержку микроклиник и адаптацию заведений. Выполняет: Resilience Orthopedics (4 млн евро, 5 мес.).

6. Реконструкция реабилитационного центра в Винницкой области. Выполняет: Ginger International, Ellipse Projects (15 млн евро, 16 мес.).

7. Обеспечение оборудованием для механизированной сердечно-легочной реанимации. Выполняет: Schiller Medical (5,8 млн евро, 8 мес.).

8. Обеспечение портативными рентгеновскими аппаратами – 120 мобильных рентген-аппаратов. Выполняет: DMS Imaging (10,9 млн евро, 12 мес.).

9. Развитие возможностей реабилитации после ампутаций – оснащение 45 медучреждений. Выполняет: Dessintey (8 млн евро, 15 мес.).

10. Развитие телемедицинских сетей в 5 областях. Выполняет: C3Medical (4,3 млн евро).

Энергетика

11. Строительство цифровой подстанции в Киевской области. Выполняет: GE Vernova Grid Solutions SAS (11 млн евро, 16 мес.).

12. Энергонезависимость – поставка мобильных электрических подстанций. Выполняет: GE Vernova Grid Solutions SAS (13 млн евро, 16 мес.).

13. Установка мобильных солнечных генераторов для медицинских и образовательных учреждений в Киевской области. Выполняет: Industrial Packing Solutions (11,8 млн евро, 10 мес.).

14. Восстановление и модернизация электрооборудования Харьковских теплосетей для обеспечения теплоснабжения. Выполняет: Schneider Electric France (6,7 млн евро, 5 мес.).

15. Модернизация энергетического оборудования Харьковводоканала для устойчивого водоснабжения и водоотвода. Выполняет: Schneider Electric France (8,9 млн евро, 8 мес.).

16. Мобильные электроподстанции. Выполняет: EDF International Networks (13 млн евро, 16 мес.).

Безопасность и разминирование

17. Оборудование для разминирования и обучения. Выполняет: Exail Robotics (14,6 млн евро, 12 мес.).

18. Увеличение возможности ГСЧС в сфере гуманитарного разминирования. Выполняет: CNIM Systèmes Industriels, CEFA (14,9 млн евро, 16 мес.).

19. 40 роботов-пожарных. Выполняет: Shark Robotics (14,5 млн евро, 9 мес.).