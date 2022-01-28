Украина и Канада пересмотрят условия соглашения о свободной торговле. Что изменят
Украина и Канада начинают переговоры о модернизации двустороннего соглашения о свободной торговле (CUFTA), вступившего в силу в 2017 году. Об этом сообщается на правительственном портале.
Переговоры затронут новые обязательства стран в таких сферах, как услуги, инвестиции, цифровая торговля, рабочая сила и окружающая среда, инклюзивный подход к торговле, направленный на создание новых возможностей для малых и средних предприятий, говорится в сообщении.
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В CUFTA есть пункт о пересмотре (статья 19.2), обязывающий обе страны пересмотреть соглашение в течение двух лет после его вступления в силу. Это необходимо для расширения условий торговли за счет включения новых сфер, не являющихся частью первоначального соглашения, таких как инвестиции, торговля услугами и т.д.
Стороны также будут изучать сферs, не указанные в пункте о пересмотре, например инклюзивную торговлю.
В июле 2019 года премьер-министр Джастин Трюдо и президент Владимир Зеленский договорились модернизировать CUFTA, чтобы создать новые возможности для представителей среднего класса – как для канадцев, так и для украинцев.
В начале 2020 года Канада провела общественные консультации, чтобы узнать мнение бизнеса о потенциальной модернизации CUFTA.
Большинство канадских компаний поддержали модернизацию CUFTA, но высказались против расширения квот на импорт украинских сельхозтоваров.
Первый раунд переговоров по модернизации соглашения начнется, как только это станет возможным.
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