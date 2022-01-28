Украина и Канада пересмотрят условия соглашения о свободной торговле. Что изменят

Украина и Канада начинают переговоры о модернизации двустороннего соглашения о свободной торговле (CUFTA), вступившего в силу в 2017 году. Об этом сообщается на правительственном портале.

Переговоры затронут новые обязательства стран в таких сферах, как услуги, инвестиции, цифровая торговля, рабочая сила и окружающая среда, инклюзивный подход к торговле, направленный на создание новых возможностей для малых и средних предприятий, говорится в сообщении.

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В CUFTA есть пункт о пересмотре (статья 19.2), обязывающий обе страны пересмотреть соглашение в течение двух лет после его вступления в силу. Это необходимо для расширения условий торговли за счет включения новых сфер, не являющихся частью первоначального соглашения, таких как инвестиции, торговля услугами и т.д.

Стороны также будут изучать сферs, не указанные в пункте о пересмотре, например инклюзивную торговлю.

В июле 2019 года премьер-министр Джастин Трюдо и президент Владимир Зеленский договорились модернизировать CUFTA, чтобы создать новые возможности для представителей среднего класса – как для канадцев, так и для украинцев.

В начале 2020 года Канада провела общественные консультации, чтобы узнать мнение бизнеса о потенциальной модернизации CUFTA.

Большинство канадских компаний поддержали модернизацию CUFTA, но высказались против расширения квот на импорт украинских сельхозтоваров.

Первый раунд переговоров по модернизации соглашения начнется, как только это станет возможным.

Двусторонняя торговля товарами между Канадой и Украиной в 2020 году составила около $283 млн. По результатам 2021 года объем экспорта украинских товаров в Канаду вырос почти вдвое – с $81,3 млн до $160,1 млн.

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Роман Брыль

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