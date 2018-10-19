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19.10.2018, 20:05

Украина и МВФ договорились о новой программе Stand-By

Украина и МВФ договорились о новой программе Stand-By

Международный валютный фонд и украинское правительство договорились о новой программе

Международный валютный фонд и украинские власти договорились о новой 14-месячной программе Stand-By (SBA). Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

SBA заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года, срок которой истекает в марте 2019 года.

Объем SBA составит 2,8 млрд SDR (эквивалент $3,9 млрд). Программа, как отмечает МВФ, послужит основой для экономической политики украинского правительства в следующем году. В свою очередь, SBA основывается на прогрессе, достигнутом в выполнении программы EFF.

Нацелена она будет главным образом на дальнейшую фискальную консолидацию, снижение инфляции, а также на реформы налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.

Ранее сегодня стало известно, что правительство повысит цены на газ для домохозяйств на 23,5% с 1 ноября. По текущей программе расширенного финансирования МВФ требовал поднять цены на 60%, но эти требования удалось пересмотреть, сообщил премьер Владимир Гройсман.

С июля 2017 года Украина находилась в сложном переговорном процессе с Фондом по газовому вопросу.

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Теги: МВФ
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