Украина и Турция подписали Соглашение о зоне свободной торговли

Украина и Турция достигли договоренности по заключению Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Cоглашение о ЗСТ подписали президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский.

Соглашение о свободной торговле с Турцией существенно повлияет на общий масштаб и качество украинского экспорта.

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Министерство экономики сообщало , что в рамках ЗСТ Турция установит 0%-ную пошлину на 10 337 товарных позиций, или 95% от общего количества товаров, экспортируемых Украиной. Еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины.

Украина при этом сохраняет действие пошлин на б/у автомобили и секонд-хенд, а также устанавливает трех и пятилетние переходные периоды действия пошлин на транспортные средства и продукцию легкой промышленности. Также Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома.

Минэкономики ожидает, что соглашение будет иметь общий положительный эффект для экономики Украины. По предварительным прогнозам, соглашение ежегодно будет давать +2,2% к ВВП и +2,6% к доходам домохозяйств.

При наличии ЗСТ со страной, признающей единый сертификат происхождения товара EUR1, можно использовать импортированное сырье для производства товаров на экспорт по нулевой таможенной ставке.

Самая большая статья экспорта из Турции в Украину – это текстиль ($570 млн).

По итогам 2021 года, товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 52% до $7,38 млрд. Украина экспортировала в Турцию товаров на $4,14 млрд, импортировала – на $3,23, свидетельствуют данные Гостаможни.

В декабре президент Владимир Зеленский во время форума Дипломатия 30. заявлял, что Украина надеется подписать соглашение о зоне свободной торговли во время визита президента Турции в начале 2022 года.

Переговоры о свободной торговле между Турцией и Украиной продолжались с 2011 года, когда была подписана Декларация о стратегическом партнерстве стран.

В феврале 2019 года Украина и Турция начали консультации по зоне свободной торговли. В октябре 2020 года Зеленский заявлял, что Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией будет подписано в ближайшее время, несмотря на сложный переговорный процесс. В июне 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украине и Турции к заключению ЗСТ осталось сделать последний шаг: согласовать торговые позиции. 21 декабря Зеленский анонсировал подписание ЗСТ в начале 2022 года.

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Наталия Софиенко

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