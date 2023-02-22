Украина импортировала товаров на $4,8 млрд с начала года. Пятая часть пришла из Китая

Внешний товарооборот Украины сократился на 35% в январе 2023 года по сравнению с тем же периодом пошлого года – до $7,9 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Украина импортировала товаров на $4,8 млрд, экспортировала на $3,1 млрд за первый месяц года.

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Больше всего Украина закупала товаров в Китае — на $910 млн. Далее следуют Польша – $440 млн и Турция – $424 млн.

Крупнейшими экспортными партнерами Украины в январе стали Польша – экспорт на $464 млн, Румыния – $285 млн, Китай – $284 млн.

В структуре импорта 71% занимали машины и оборудование – $1,4 млрд, топливо и энергетические товары – $1,3 млрд, химические продукты – $720 млн.

Основные экспортные товары Украины в январе: продовольственные продукты – $2,1 млрд, металлы – $258 млн, машины, оборудование, транспорт – $245 млн.

Ранее в Минэкономики сообщали, что за 2022 год экспорт товаров из Украины сократился в деньгах на 35% – до $44,1 млрд, а в натуральном выражении – на 38,4%, до 99,8 млн тонн.

Импорт товаров в Украину в 2022 году сократился в деньгах на 19,6% – до $58 млрд, в физических объемах – на 48,1%, до 35 млн тонн.

2 февраля 2023 года Украина попросила ЕС продлить беспошлинную торговлю до конца 2024 года.

17 февраля впервые с осени в Верховной Раде заговорили о перспективе возобновления экспорта электроэнергии.

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Роман Бриль

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