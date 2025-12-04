Украина может провести репрофайлинг "инфляционных" ОВГЗ на 145 млрд грн

Фото: НБУ

Украина в 2026 году может провести репрофайлинг так называемых инфляционных облигаций внутреннего государственного займа на 145,2 млрд грн, сообщается на сайте бюджетного комитета Верховной Рады.

Статья 19 закона о государственном бюджете, принятого 3 декабря, предоставляет Министерству финансов право по решению Кабинета министров осуществить сделку с государственным долгом путем обмена облигаций, находящихся в собственности Национального банка, на новые – на условиях, согласованных с НБУ.

Национальный банк согласен обменять только часть ОВГЗ.

На 1 января 2026 года номинальная стоимость портфеля ОВГЗ в собственности НБУ ожидается в сумме 664,5 млрд грн. При условии равномерного погашения новых ОВГЗ в течение следующих 50 лет (как предлагалось в бюджетных предложениях) сумма ежегодного погашения составит 13,3 млрд грн, но Нацбанк признал такие условия невыгодными.

"Ежегодное погашение имеющегося на сегодня портфеля ОВГЗ в собственности НБУ в 2026-2032 годах составит от 11 млрд до 12,3 млрд грн, поэтому Нацбанк не видит целесообразности в ближайшие пять лет в осуществлении сделки на указанных условиях из-за возможных негативных последствий для НБУ (убытки и/или значительное уменьшение доходов НБУ), которые приведут к уменьшению перечисления в государственный бюджет части прибыли НБУ к распределению", – говорится в пояснении.

Вместе с тем НБУ и Минфин прорабатывают возможность осуществления меньшей по объему сделки – обмена привязанных к инфляции ОВГЗ 2017 года выпуска номинальной стоимостью 145,2 млрд грн на новые, но с такой ставкой, которая бы обеспечила безубыточность операции для НБУ и экономию для Минфина на купонных платежах.