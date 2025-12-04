Україна може провести репрофайлінг "інфляційних" ОВДП на 145 млрд грн

Ухвалений Радою державний бюджет надає Мінфіну право на заміну держоблігацій, що є у власності Нацбанку

Україна у 2026 році може провести репрофайлінг так званих інфляційних облігацій внутрішньої державної позики на 145,2 млрд грн, повідомляється на сайті бюджетного комітету Верховної Ради.

Стаття 19 закону про державний бюджет, ухваленого 3 грудня, надає Міністерству фінансів право за рішенням Кабінету міністрів здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій, що є у власності Національного банку, на нові – на умовах, погоджених з НБУ.

Національний банк згоден обміняти тільки частину ОВДП.

На 1 січня 2026 року номінальна вартість портфеля ОВДП у власності НБУ очікується в сумі 664,5 млрд грн. За умови рівномірного погашення нових ОВДП протягом наступних 50 років (як пропонувалося в бюджетних пропозиціях) сума щорічного погашення становитиме 13,3 млрд грн, але Нацбанк визнав такі умови невигідними.

"Щорічне погашення наявного на сьогодні портфеля ОВДП у власності НБУ у 2026–2032 роках становитиме від 11 млрд до 12,3 млрд грн, відтак Нацбанк не вбачає доцільності в найближчі п'ять років у здійсненні правочину на вказаних умовах через можливі негативні наслідки для НБУ (збитки та/або значне зменшення доходів НБУ), що призведуть до зменшення перерахування до державного бюджету частини прибутку НБУ до розподілу", – йдеться в поясненні.

Водночас НБУ і Мінфін опрацьовують можливість здійснення меншого за обсягом правочину – обміну прив'язаних до інфляції ОВДП 2017 року випуску номінальною вартістю 145,2 млрд грн на нові, але з такою ставкою, яка б забезпечила беззбитковість операції для НБУ й економію для Мінфіну на купонних платежах.