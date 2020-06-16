Украина начала привлекать $200 млн от МБРР на развитие фермерства

Украина начала реализацию программы “Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство”, которая предполагает привлечение $200 млн кредита от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Соглашение о займе в рамках этого проекта было заключено в августе 2019-го. 20 мая этого года, “после осуществления Украиной внутригосударственных процедур” соглашение о займе вступило в силу, отмечают в Минфине.

Реализация программы позволит нарастить участие малых и средних предприятий в сельскохозяйственном рынке Украины, рассчитывают в ведомстве.

В рамках программы планируется:

- создать Государственный аграрный реестр и открыть к нему широкий доступ;

- провести инвентаризацию земель госсобственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;

- создать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;

- провести спутниковое картографирование территории Украины;

- создать автоматизированную систему оповещения об изменениях в Государственном земельном кадастре;

- повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;

- усилить систему госконтроля на границе Украины с учетом требований Евросоюза и лучших мировых практик;

- разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

30 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли . Он предполагает запуск рынка с октября 2021 года.

В конце мая Кабмин одобрил привлечение от МБРР $350 млн на борьбу с последствиями коронавируса для экономики.