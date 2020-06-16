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Украина начала привлекать $200 млн от МБРР на развитие фермерства

Украина начала привлекать $200 млн от МБРР на развитие фермерства
16.06.2020, 10:30

$200 млн от МБРР собираются потратить на развитие малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве

Украина начала реализацию программы “Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство”, которая предполагает привлечение $200 млн кредита от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Соглашение о займе в рамках этого проекта было заключено в августе 2019-го. 20 мая этого года, “после осуществления Украиной внутригосударственных процедур” соглашение о займе вступило в силу, отмечают в Минфине.

Реализация программы позволит нарастить участие малых и средних предприятий в сельскохозяйственном рынке Украины, рассчитывают в ведомстве.

В рамках программы планируется:

- создать Государственный аграрный реестр и открыть к нему широкий доступ;

- провести инвентаризацию земель госсобственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;

- создать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;

- провести спутниковое картографирование территории Украины;

- создать автоматизированную систему оповещения об изменениях в Государственном земельном кадастре;

- повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;

- усилить систему госконтроля на границе Украины с учетом требований Евросоюза и лучших мировых практик;

- разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

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Марина Кучук
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рынок земли фермерство сельское хозяйство МБРР
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