Украина начала привлекать $200 млн от МБРР на развитие фермерства

Украина начала реализацию программы “Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство”, которая предполагает привлечение $200 млн кредита от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Соглашение о займе в рамках этого проекта было заключено в августе 2019-го. 20 мая этого года, “после осуществления Украиной внутригосударственных процедур” соглашение о займе вступило в силу, отмечают в Минфине.
Реализация программы позволит нарастить участие малых и средних предприятий в сельскохозяйственном рынке Украины, рассчитывают в ведомстве.
В рамках программы планируется:
- создать Государственный аграрный реестр и открыть к нему широкий доступ;
- провести инвентаризацию земель госсобственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;
- создать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;
- провести спутниковое картографирование территории Украины;
- создать автоматизированную систему оповещения об изменениях в Государственном земельном кадастре;
- повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;
- усилить систему госконтроля на границе Украины с учетом требований Евросоюза и лучших мировых практик;
- разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.
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