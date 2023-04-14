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Украина наращивает импорт товаров. За два месяца закупили на $10 млрд — Госстат

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 17:01
Украина наращивает импорт товаров. За два месяца закупили на $10 млрд — Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Экспорт товаров из Украины сократился на 42,8% в январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $6,45 млрд. Об этом сообщает Государственная служба статистики.   

Импорт сократился на 17,9% за отчетный период и составил $10,17 млрд. 

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Отрицательное сальдо торгового баланса – $3,71 млрд. В январе-феврале 2022 года отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $1,08 млрд. 

Внешнеторговые операции Украина проводила с партнерами из 206 стран мира. 

Украина наращивает импорт товаров. За два месяца закупили на $10 млрд — Госстат

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Роман Бриль
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