Украина наращивает импорт товаров. За два месяца закупили на $10 млрд — Госстат

Экспорт товаров из Украины сократился на 42,8% в январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $6,45 млрд. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Импорт сократился на 17,9% за отчетный период и составил $10,17 млрд.

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Отрицательное сальдо торгового баланса – $3,71 млрд. В январе-феврале 2022 года отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $1,08 млрд.

Внешнеторговые операции Украина проводила с партнерами из 206 стран мира.

В марте 2023 года Украина максимально увеличила экспорт агропродукции.

12 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу.

14 апреля у Украины возникли проблемы с экспортом зерна в Словакию: нашли запрещенный пестицид.





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Роман Бриль

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