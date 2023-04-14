Украина наращивает импорт товаров. За два месяца закупили на $10 млрд — Госстат
14.04.2023, 17:01
Фото: depositphotos.com
Экспорт товаров из Украины сократился на 42,8% в январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $6,45 млрд. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Импорт сократился на 17,9% за отчетный период и составил $10,17 млрд.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Отрицательное сальдо торгового баланса – $3,71 млрд. В январе-феврале 2022 года отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $1,08 млрд.
Внешнеторговые операции Украина проводила с партнерами из 206 стран мира.
- В марте 2023 года Украина максимально увеличила экспорт агропродукции.
- 12 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу.
- 14 апреля у Украины возникли проблемы с экспортом зерна в Словакию: нашли запрещенный пестицид.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии