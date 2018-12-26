Украина нарастила госдолг

По состоянию на 30 ноября 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил $74,76 млрд, что $0,44 млрд больше по сравнению с октябрем. Об этом говорится в отчете Министерства финансов.

По данным Минфина, общий размер прямого госдолга страны по состоянию на конец ноября был на уровне $65,01 млрд. Внешний долг составлял $38,91 млрд, внутренний - $26,1 млрд.

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Гарантированный государством долг на 30 ноября составил $9,75 млрд.

Напомним, в октябре госдолг Украины сократился на $350 млн по сравнению с сентябрем.