Украина нарастила международные резервы

Международные резервы Украины в июле 2019 года выросли на 6,4%, до $20,64 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В НБУ объяснили, что международные резервы выросли благодаря размещению правительством еврооблигаций на 1 млрд евро и покупке Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

Кроме того, в июне Минфин привлек от размещения облигаций внутреннего и внешнего государственного займа (ОВГЗ) $1,6 млрд.

Также на увеличение международных резервов повлияла благоприятная для украинского экспорта ситуация на мировых рынках и сравнительно низкие объемы импорта товаров в Украину.

"Эти факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы за счет интервенций на межбанковском валютном рынке на $322,3 млн", - подчеркнули в НБУ.

Еще одной причиной роста объемов международных резервов НБУ назвал проведение переоценки валютных ценностей, которые входят в резервы. Это, по информации регулятора, увеличило объем на $254,6 млн.

По данным НБУ, на 1 июня международные резервы Украины были на уровне $19,4 млрд.