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30.05.2019, 18:49

Украина не будет размещать еврооблигации до выборов

Украина не будет размещать еврооблигации до выборов

Минфин и МВФ надеются, что Украине хватит имеющихся денег для выполнения всех обязательств

Министерство финансов не считает целесообразным выход на международные рынки капитала до досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля. Об этом представители Минфина и миссии МВФ сообщили инвесторам Украины во время конференс-колла 29 мая, сообщили LIGA.net  участники разговора. 

Подробности: Эффект Зеленского. С чем МВФ уезжает из Украины

"Министерство намерено больше внимания уделять внутреннему рынку – в ближайшее время он выпустит пятилетние гривневые ОВГЗ. Сейчас гривневые обязательства составляют 35% от всей суммы госдолга. Цель Минфина – 50%", - говорится в резюме конференс-колла, которое рассылала клиентам одна из крупных украинских инвест-компаний. Документ есть в распоряжении редакции.

Участники беседы отметили, что правительство располагает средствами в эквиваленте 60 млрд грн (более $2 млрд). Вместе с золотовалютными резервами НБУ ($19,3 млрд) этого достаточно для покрытия выплат в 2019 году. На финальном этапе находятся переговоры с ЕС относительно предоставления макрофинансовой помощи, и Мировым банком - по кредитным гарантиями. Это дополнительная возможность привлечь заимствования в валюте, отмечают в Фонде.

Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 для обсуждения последних политических и экономических событий. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий по новой программе сотрудничества после парламентских выборов, сообщили в украинском представительстве МВФ, комментируя возвращение представителей Фонда в Вашингтон.

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Теги: еврооблигации, Минфин, миссия мвф
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