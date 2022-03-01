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Украина не просит списывать свой внешний долг, только реструктуризация – Гетманцев

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 20:44
Украина не просит списывать свой внешний долг, только реструктуризация – Гетманцев - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Украина не нуждается в списании внешних долгов, однако рассчитывает на реструктуризацию. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

По словам Гетманцева, списание долгов – это больше инициатива главы Счетной палаты Валерия Пацкана, нежели правительства в целом.

"Я не думаю, что мы с вами можем и будем говорить о списании долгов. Безусловно, мы будем говорить о реструктуризации долга, но требование о списании всех долгов не нужно ни нам, ни нашим партнерам", – сказал он.

Богдан Заика
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внешний долг Счетная палата Валерий Пацкан Данил Гетманцев
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