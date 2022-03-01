Украина не просит списывать свой внешний долг, только реструктуризация – Гетманцев

Украина не нуждается в списании внешних долгов, однако рассчитывает на реструктуризацию. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

По словам Гетманцева, списание долгов – это больше инициатива главы Счетной палаты Валерия Пацкана, нежели правительства в целом.

"Я не думаю, что мы с вами можем и будем говорить о списании долгов. Безусловно, мы будем говорить о реструктуризации долга, но требование о списании всех долгов не нужно ни нам, ни нашим партнерам", – сказал он.

1 марта глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что он инициирует списание $57 млрд внешнего долга Украины в связи с вторжением России в Украину.

Богдан Заика

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