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Украина обновит соглашения о свободной торговле с четырьмя странами Европы

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27.06.2023, 17:51
Украина обновит соглашения о свободной торговле с четырьмя странами Европы - Фото
Фото: EFTA/Facebook

Украина провела первую встречу с министрами Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) куда входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн для декларации решения о начале внутригосударственных процедур по обновлению пакета соглашений о свободной торговле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. 

В новою редакцию соглашение о свободной торговле предполагается включить новые разделы относительно малых и средних предприятий, торговли и устойчивого развития, электронной коммерции и технического сотрудничества.  

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В частности, предлагается обновить следующие разделы: торговля товарами, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные мероприятия, упрощение торговых процедур, защита интеллектуальной собственности, государственные закупки. 

Также будут обновлены правила торговли сельскохозяйственной продукцией. 

Со своей стороны Украина заинтересована в максимальной либерализации как ставок таможенных пошлин, так и льготных пошлин, а также нетарифных мер по всем товарам. 

В министерстве подтверждают, что страны EFTA готовы пересмотреть существующие условия соглашения о свободной торговле. 

"Обновление соглашения создаст новый благоприятный климат для экономических отношений в сфере торговли, будет способствовать формированию конкурентоспособной рыночной экономики и развитию ключевых отраслей", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко

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Роман Брыль
ЛихтенштейИсландиясвободная торговлявнешняя торговляминэкономикиEFTAлиберализация
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