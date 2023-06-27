Украина обновит соглашения о свободной торговле с четырьмя странами Европы
Украина провела первую встречу с министрами Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) куда входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн для декларации решения о начале внутригосударственных процедур по обновлению пакета соглашений о свободной торговле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
В новою редакцию соглашение о свободной торговле предполагается включить новые разделы относительно малых и средних предприятий, торговли и устойчивого развития, электронной коммерции и технического сотрудничества.
В частности, предлагается обновить следующие разделы: торговля товарами, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные мероприятия, упрощение торговых процедур, защита интеллектуальной собственности, государственные закупки.
Также будут обновлены правила торговли сельскохозяйственной продукцией.
Со своей стороны Украина заинтересована в максимальной либерализации как ставок таможенных пошлин, так и льготных пошлин, а также нетарифных мер по всем товарам.
В министерстве подтверждают, что страны EFTA готовы пересмотреть существующие условия соглашения о свободной торговле.
"Обновление соглашения создаст новый благоприятный климат для экономических отношений в сфере торговли, будет способствовать формированию конкурентоспособной рыночной экономики и развитию ключевых отраслей", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.
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