Украина подготовила секторальные санкции против Ирана: их введут на 50 лет

Кабинет министров подал на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение применить секторальные санкции против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Санкции вступят в силу сроком на 50 лет после одобрения СНБО, ввода в действие президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады.

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Предложенные санкции включают: запрет на вывод капиталов из Украины резидентами Ирана.

Запрет на передачу резидентам Ирана технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности

Запрет на инвестиции в Иран или в пользу резидентов страны.

Прекращение обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана.

Запрет регистрации Национальным банком Украины международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Ирана.

Ограничение торговых операций по определенным товарам и услугам, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины.

"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение. Что ж – мы усилим наши аргументы", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

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Роман Бриль

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