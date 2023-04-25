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Украина подготовила секторальные санкции против Ирана: их введут на 50 лет

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 17:14
Украина подготовила секторальные санкции против Ирана: их введут на 50 лет - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров подал на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение применить секторальные санкции против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.  

Санкции вступят в силу сроком на 50 лет после одобрения СНБО, ввода в действие президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады. 

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Предложенные санкции включают: запрет на вывод капиталов из Украины резидентами Ирана.  

Запрет на передачу резидентам Ирана технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности 

Запрет на инвестиции в Иран или в пользу резидентов страны. 

Прекращение обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана. 

Запрет регистрации Национальным банком Украины международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Ирана. 

Ограничение торговых операций по определенным товарам и услугам, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины. 

"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение. Что ж – мы усилим наши аргументы", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко

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Роман Бриль
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Иран снбо санкции против ирана минэкономики секторальные санкции
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