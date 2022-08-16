Украина получила 200 млн евро от Италии: деньги пойдут на зарплаты учителям

Украина получила от Италии 200 млн евро (более 7,5 млрд грн) на выплату заработных плат педагогическим работникам заведений общего среднего образования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Кредитный договор был подписан 5 августа, а уже 15 августа деньги зашли в Украину.

Деньги предоставлены по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита – 7,5 лет).

По данным Министерства финансов, в госбюджете на 2022 год заложены 97,2 млрд грн на выплату заработной платы учителям путем предоставления громадам образовательной субвенции.

По состоянию на 12 августа выплачено уже 65,6 млрд грн., или 97% от росписи на январь-август.

В начале российского вторжения Италия выделила Украине 110 млн евро безвозвратной поддержки.

До конца года Украина может получить до $16 млрд международной помощи, заявил накануне в интервью Forbes министр финансов Сергей Марченко.

Андрей Водяный

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